Corea del Sud lo spettacolo aereo dell' aeronautica militare degli Stati Uniti

Il media day dell'Osan Air Power Day 2025, uno spettacoloaereo ospitato dal 51st Fighter Wing delle forze aeree degliStatiUniti, si tiene presso la base aerea di Osan, a Pyeongtaek, in Corea del Sud.

Almeno sette persone sono rimaste ferite in Corea del Sud dopo che un aereo militare a sganciato accidentalmente otto bombe su un quartiere civile durante un'esercitazione militare. Nei primi minuti dopo l'impatto, vista la vicinanza dal confine, si era temuto un coinvolgimento diretto di Pyongyang.

È successo questa mattina nel nord della Corea del Sud, durante un'esercitazione di routine: un jet da combattimento ha sganciato per errore otto bombe su una zona abitata da civili. Fortunatamente, sembra che l'incidente non abbia provocato alcun morto. Secondo i primi soccorritori, però, almeno quindici persone sono rimaste ferite, due delle quali sono attualmente in ospedale con gravi ferite al volto e alla spalla e altre otto con ferite minori.

L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è stato incriminato per abuso di potere. La nuova incriminazione di Yoon arriva mentre la Corea del Sud si prepara alle elezioni anticipate, previste per il 3 giugno.

Il primo radar fotonico al mondo: il super jolly della Sud Corea contro i droni di Kim - L'Agenzia per lo sviluppo della difesa della Corea del Sud ha affermato di aver rilevato con successo piccoli droni utilizzando una nuova tecnologia radar fotonica basata sull'intelligenza artificiale

Accusato per corruzione l'ex presidente sudcoreano Moon Jae-In - L'accusa è quella di aver ricevuto 217 milioni di won, circa 130 mila euro, per aver facilitato l'impiego del genero presso una compagnia aerea ... attanaglia la Corea del Sud, che il 3 giugno