Copilot ora ha le Pagine | l' IA di Microsoft scrive struttura e collabora come un editor personale

Copilot ora ha le Pagine: l'IA di Microsoft scrive, struttura e collabora come un editor personale - Ricorda tantissimo Canvas di ChatGPT. È un editor di testo interno a Copilot che può essere modificato sia dall’utente sia dal chatbot con prompt mirati... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Un agente IA per risolvere i problemi e Blocco Note IA. Tutte le novità in arrivo su Windows per chi ha un PC Copilot+ - Insieme ai nuovi computer della gamma Surface Microsoft ha annunciato tutte le novità che arriveranno per chi ha un computer Copilot+. Tra queste anche l’agente IA per usare le impostazioni e la possibilità di generare testi e riassunti dentro Blocco Note.... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Copilot, l’IA di Microsoft diventa un’assistente: ha memoria, svolge compiti da sola e vede il mondo - Microsoft festeggia i suoi 50 anni con l’intelligenza artificiale. Il capo dell’IA, Mustafa Suleyman, ha annunciato nuove funzioni di Copilot, il chatbot che imita la creatività umana e ora si candida a diventare a tutti gli effetti un assistente personale 🔗Leggi su repubblica.it

Per l’IA non siamo più semplici utenti. Siamo una storia - L’IA ha risposto all’istante: “Che ne dici di una maglia personalizzata della sua squadra preferita?”. Da allora sono trascorsi cinque mesi. Oggi Copilot non avrebbe bisogno di tutte ... 🔗repubblica.it

Xbox annuncia Copilot for Gaming, l'”assistente di gioco definitivo” tramite IA di Microsoft - Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato Copilot for Gaming, un assistente digitale basato sull'IA progettato appositamente per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti su Xbox ... 🔗msn.com

Microsoft Copilot rivoluziona l'online: con le "azioni" tutto può essere fatto dall'IA - Microsoft introduce le "Azioni" di Copilot, una nuova funzionalità che permette all'assistente IA di completare attività online come prenotazioni, acquisti e organizzazione di trasporti. 🔗multiplayer.it