Convocati Juve per la Lazio Tudor recupera due infortunati Conferma per Adzic dalla Next Gen | la lista completa!

ConvocatiJuve per la Lazio, Tudorrecupera due giocatori dall’infermeria e ConfermaAdzic: la listacompleta per lo “spareggio” ChampionsAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i Convocati per la partita di domani contro la Lazio, valida per la 36ª giornata di Serie A. Sono 6 gli assenti di Tudor: i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal sono accompagnati anche dalle degenze di Kelly, Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. Conferma per AdzicdallaNext Gen. recuperano, dunque, sia Gatti che Vlahovic. Di seguito riportata la listacompleta.1 Perin2 Alberto4 Gatti5 Locatelli7 Conceicao9 Vlahovic11 Gonzalez12 Veiga15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula . 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per la Lazio, Tudor recupera due infortunati. Conferma per Adzic dalla Next Gen: la lista completa!

Cosa riportano altre fonti

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 8 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 7 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 6 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 5 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 4 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 8 maggio ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Lazio Juve: quali sono le prime sensazioni sulle idee di Tudor. Dal sostituto di Cambiaso all’attacco, le scelte all’OlimpicoQuali saranno le scelte di Igor Tudor per Lazio Juve? Per il match della 36ª giornata di Serie A, il tecnico croato dovrà rinunciare ancora allo squalificato Yildiz così come all’infortunato Cambiaso e – con tutta probabilità – anche a Koopmeiners, Gatti e Kelly (oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal). 🔗juventusnews24.com

di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: quando parla alla vigilia del match. Bianconeri in campo sabato all’OlimpicoLa Juve di Igor Tudor torna in campo sabato pomeriggio per la sfida contro la Lazio dopo il pareggio del Dall’Ara contro il Bologna. Un’altra sfida fondamentale per la lotta Champions.Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor si terrà domani, venerdì 9 maggio 2025 alle ore 13:45. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio-Juventus, la conferenza stampa di Igor Tudor LIVE; Tudor ritrova Vlahovic e sprona la Juve: “Dobbiamo tirare fuori tutti, non sono contento”; Dusan Vlahovic torna in gruppo: possibile convocazione per Juventus-Lazio; Probabili formazioni Lazio Juve: le sensazioni di Tudor. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Convocati Juve per la Lazio, Tudor recupera due infortunati. Conferma per Adzic dalla Next Gen: la lista completa! - Convocati Juve per la Lazio, Tudor recupera due giocatori dall’infermeria e conferma Adzic: la lista completa per lo “spareggio” Champions Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i ... 🔗juventusnews24.com

Tudor ritrova Vlahovic e sprona la Juve: “Dobbiamo tirare fuori tutti, non sono contento” - Lo scontro Champions dell’Olimpico è di fondamentale importanza per la corsa al quarto posto, con le due squadre appaiate in classifica insieme alla Roma. Le dichiarazioni di Igor Tudor in conferenza ... 🔗calciomercato.it

Juve, Tudor verso la sfida alla Lazio: "Aggressivi e consapevoli. Sono fiducioso" - La Juve al secondo scontro diretto consecutivo per la Champions League, Tudor chiede continuità di approccio e mentalità: una squadra aggressiva e consapevole per i primi quattro posti. E in attacco r ... 🔗msn.com