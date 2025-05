© Chietitoday.it - Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Ordine degli ingegneri di Chieti insieme per l’industria 5.0

Un nuovo passo verso l’innovazione e la crescita del tessuto produttivo abruzzese: è stato siglato oggi, 9 maggio, un accordo di collaborazione tra Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e l’ Ordine degli ingegneri della provincia di Chieti per promuovere attività formative congiunte finalizzate al. 🔗 Chietitoday.it

