Confermato impatto della sonda Kosmos 482 il 10 maggio Italia a rischio | a che ora e dove può cadere

Le ultime analisi dei Centri Operativi di Sorveglianza e Tracciamento Spaziale dell'UE (EU SST) indicano che il modulo di atterraggio dellasonda sovietica Kosmos 482 in caduta incontrollata precipiterà sulla Terra il 10 maggio. L'Italia al momento si trova all'incrocio delle traiettorie di possibile impatto. A che ora e dove potrebbe cadere il veicolo spaziale. 🔗Fanpage.it

C’è preoccupazione per la caduta incontrollata di una sonda, che dopo 53 anni entrerà nella nostra atmosfera. Un pezzo del veicolo spaziale sovietico Kosmos 482 dovrebbe dunque precipitare nei prossimi giorni. E adesso gli esperti sono stati in grado di dire quando dovrebbe avvenire l’impatto e quali zone sarebbero più+ a rischio. Tra queste c’è pure l’Italia.Come riportato dal sito Fanpage, la stazione di tracciamento satellitare SatTrackCam Leiden ha fatto sapere che “l’impatto con la Terra dovrebbe verificarsi alle 07:26 del tempo coordinato universale – UTC (le 09:26 in Italia) di ... 🔗caffeinamagazine.it

Dopo 53 anni trascorsi in orbita il lander "Descent Craft" della sonda sovietica Kosmos 482 sta per rientrare sulla Terra, in caduta incontrollata. Ecco quanto è grande, quando e dove dovrebbe precipitare il detrito spaziale. Anche l'Italia si trova sulle traiettorie a rischio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dopo mezzo secolo e più nello spazio, è ora di ‘tornare a casa’ per la sonda sovietica Kosmos 482. Ma ammesso che il modulo di atterraggio sia ancora funzionante, dove potrebbe atterrare? Nessuno lo sa con esattezza: ecco le principali ipotesi.Che cosa è il satellite Kosmos 482Il satellite sovietico Kosmos 482, lanciato il 31 marzo 1972 come parte del programma spaziale Venera per l'esplorazione di Venere (il secondo pianeta più vicino al Sole), rientrerà nell'atmosfera terrestre tra il 7 e il 13 maggio 2025. 🔗quotidiano.net

