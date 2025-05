Condannato il medico violentatore seriale di Milano gli abusi sessuali su 9 pazienti | chi è dove visitava

Milano – È stato Condannato a 10 anni di reclusione, accogliendo la richiesta del pubblico ministro Alessia Menegazzo, un medico di guardia accusato di abusisessuali su 9 pazienti in ambulatori a San Giuliano Milanese, Milano e San Donato. Una pena già scontata di un terzo, per il rito abbreviato scelto dell'imputato, formulata senza il riconoscimento di alcuna attenuante. Il giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli ha disposto anche risarcimenti da 20 a 30mila euro per ognuna delle 9 donne vittime che si sono costituite parti civili, oltre che per l’Agenzia per la tutela della salute. Gli episodi avvenuti durante le visite erano stati denunciati dalle ragazze, dando il via alle indagini della Procura sull’uomo, originario del Camerun e residente nel Varesotto. 🔗Ilgiorno.it

