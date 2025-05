Condanna divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico Ma torna a minacciare il sindaco | arrestato

LEQUILE – Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialettoelettronico, viola gli obblighi e minaccia il sindaco di Lequile: nuovi guai per un 52enne. Gianluca Albanese, Condannato a febbraio scorso nell'ambito del processo abbreviato per aver molestato il primo cittadino Vincenzo Carlà. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Condanna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Ma torna a minacciare il sindaco: arrestato

OSIMO – Il Commissariato di Osimo comunica che è stata data esecuzione alle ordinanze di applicazione delle misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Ancona, con le quali è stato disposto il divieto di avvicinamento, con tanto di applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un...

Urgnano. Botte e insulti alla compagna, divieto di avvicinamento alla compagna e braccialetto elettronico per un cittadino colombiano. I fatti risalgono al marzo scorso quando una donna, stanca dei ripetuti atteggiamenti violenti del compagno, dopo l'ennesima lite, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti. Il 7 aprile, infatti, i militari hanno notificato a un cittadino colombiano di 31 anni un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip di Bergamo.

Un uomo a Ferrara è stato sottoposto a divieto di avvicinamento per stalking, monitorato con braccialetto elettronico.

