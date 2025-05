Condanna divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico Ma torna a minacciare il sindaco | arrestato

LEQUILE – Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialettoelettronico, viola gli obblighi e minaccia il sindaco di Lequile: nuovi guai per un 52enne. Gianluca Albanese, Condannato a febbraio scorso nell'ambito del processo abbreviato per aver molestato il primo cittadino Vincenzo Carlà. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Condanna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Ma torna a minacciare il sindaco: arrestato

LEQUILE – Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, viola gli obblighi e minaccia il sindaco di Lequile: nuovi guai per un 52enne.

Condanna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Ma torna a minacciare il sindaco: arrestato - Un 52enne, già nei guai per stalking nei confronti del primo cittadini di Lequile, avrebbe violato gli obblighi per tornare a minacciarlo: fermato in flagranza dai carabinieri di San Pietro in Lama ... 🔗lecceprima.it

Lequile, torna a minacciare il sindaco nonostante una condanna. Arrestato un uomo di 53 anni - Gianluca Albanese, 53 anni, era stato condannato, lo scorso febbraio, con rito abbreviato per aver molestato in più occasioni il primo cittadino. L’accusa era lo stalking ... 🔗msn.com

