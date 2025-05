Concorso infanzia e primaria PNRR2 ci sono già le prime graduatorie IN AGGIORNAMENTO

Il Concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno scolastico 2025/26.

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo Concorso docenti PNRR2 infanzia e primaria, iniziano prove orali. Ecco le CONVOCAZIONI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, accesso agli atti. Istruzioni USR Toscana - L’USR Toscana ha pubblicato l’avviso AOODRTO6240 del 15/04/2025 contenente le indicazioni per la presentazione di eventuali istanze di accesso agli atti relativamente alla procedura ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria [AGGIORNATO] - Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr 2, prova orale: punteggio minimo e cosa studiare, i corsi - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e ... 🔗tecnicadellascuola.it