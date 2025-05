Concorso 145 dirigenti tecnici ecco la commissione esaminatrice Nuovo DECRETO

Il Ministero ha pubblicato il DECRETO di nomina della commissioneesaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigentitecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del DECRETO legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del meritoL'articolo Concorso 145 dirigentitecnici, ecco la commissioneesaminatrice. NuovoDECRETO . 🔗Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato la nomina della commissione esaminatrice per il concorso pubblico volto all’assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia. Pubblicato il decreto di nomina delle commissioni al Concorso per 145 Dirigenti Tecnici: La procedura concorsuale prevede l’inserimento a tempo indeterminato di figure con funzioni ispettive, in conformità […] The post Concorso per 145 Dirigenti Tecnici: nominata la commissione esaminatrice [DECRETO] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

