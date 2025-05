Conceicao su Gimenez | “Ci sono situazioni che voi non sapete io parlo con lui tutti i giorni”

Dopo la vittoria del Milan contro l Bologna, Sergio Conçeicao ha speso belle parole per Santi Gimenez, autore di una doppietta, e ha spiegato quali problemi ha dovuto affrontare l'attaccante messicano dal suo arrivo in Italia. 🔗Fanpage.it

Schira: “Dall’entourage di Gimenez sono arrivate delle perplessità su Conceicao”

Nicoló Schira, noto giornalista sportivo, ha fornito importanti aggiornamenti riguardo alla situazione di Santiago Gimenez

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato

Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelestiIl Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due ...

Milan, Conceicao: duro sfogo! “Serve rispetto”. Ci sono anche note positive

Milan, Conceicao ha parlato di vari temi dopo la sconfitta pesante contro il Bologna. L'allenatore rossonero ha lanciato vari segnali importanti

Conceicao: “Ci sono mancate le basi del calcio! Assenze, Tomori terzino e su Gimenez infortunato…”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conceiçao: "Gimenez? Non ci sono gerarchie, io scelgo in base alla forma dei giocatori. Delle volte chi entra dopo è ancora più fondamentale" - Sergio Conceiçao ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Fofana, Reijnders e Gimenez: La coppia Reijnders-Fofana funziona come si aspetta? "I due singoli sono straordinari. 🔗m.milannews.it

Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan: Conceicao ha già “dato l’ok” all’incredibile cambio - Segna come Morata+Gimenez, è lui il “nuovo” attaccante del Milan. La scelta di Conceicao sarebbe ormai “presa”, ecco cosa cambia. In casa Milan sono giorni di grande fermento per il ... 🔗calcioblog.it

Gimenez, Conceicao risponde sull’attaccante: alla vigilia di Inter Milan - Nella conferenza stampa di presentazione di Inter–Milan, andata in scena oggi alle 13:30, mister Sergio Conceicao ha parlato della situazione di Santiago Gimenez. LE PAROLE ... Io poi scelgo ma non ci ... 🔗milannews24.com