Como arrestato in hotel di via Paoli un 38enne ricercato da 10 anni

Un intervento rapido e risolutivo della polizia di Stato di Como ha portato all’arresto, nella notte appena trascorsa, di un cittadino albanese di 38 anni, residente in Germania e in possesso di un regolare permesso di soggiorno tedesco. L’uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo. 🔗Quicomo.it © Quicomo.it - Como, arrestato in hotel di via Paoli un 38enne ricercato da 10 anni

Como, arrestato in hotel di via Paoli un 38enne ricercato da 10 anni - Un intervento rapido e risolutivo della polizia di Stato di Como ha portato all’arresto, nella notte appena trascorsa, di un cittadino albanese di 38 anni, residente in Germania e in possesso di un regolare permesso di soggiorno tedesco.

Ricercato da 10 anni va nell'hotel di via Paoli a Como, scatta la segnalazione e arriva la polizia: arrestato - Un cittadino albanese di 38 anni è stato arrestato a Como per un provvedimento del 2015 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste.

