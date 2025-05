Colleferro S’inaugura Sabato 10 alle ore 16 la nuova area giochi nel Giardino Mario Rosciani al Murillo

Una nuova area giochi per bambini arricchirà il Giardino del Murillo a Colleferro. L'inaugurazione è prevista per sabato 10 maggio alle ore 16, un evento atteso che promette di offrire momenti di svago e socializzazione per le famiglie della comunità. Scopri di più sull'iniziativa e le opportunità di gioco che questa installazione porterà.

Cronache CittadineColleferro – Verrà inaugurata Sabato 10 Maggio alle ore 16, l’installazione di nuovi giochi per bambini nel Giardino del MurilloL'articolo Colleferro. S’inauguraSabato 10, alle ore 16, la nuovaareagiochi nel Giardino “MarioRosciani” al Murillo Cronache Cittadine. 🔗Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. S’inaugura Sabato 10, alle ore 16, la nuova area giochi nel Giardino “Mario Rosciani” al Murillo

