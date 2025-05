Colleferro Scalo Siamo tutti della stessa pasta ne abbiamo le prove Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino pranzo all inclusive in favore del progetto Divento Grande

In breve da Zazoom:

Un evento speciale si prepara a Colleferro Scalo: domenica 18 maggio alle ore 13, in Piazza San Gioacchino, sarà organizzato un

Cronache CittadineColleferroScalo (Eledina Lorenzon) – Domenica 18 Maggioalle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima,L'articolo ColleferroScalo. “Siamotuttidellastessapasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggioalle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “DiventoGrande” Cronache Cittadine. 🔗Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande”

Approfondimenti da altre fonti

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stressa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” - Cronache CittadineCOLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima,L'articolo Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stressa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗Leggi su cronachecittadine.it

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” - Cronache CittadineCOLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima,L'articolo Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗Leggi su cronachecittadine.it

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗Leggi su comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande”; “Siamo tutti della stressa pasta ne abbiamo le prove” Archivi; Colleferro. S’inaugura Sabato 10, alle ore 16, la nuova area giochi nel Giardino “Mario Rosciani” al Murillo; Colleferro, Fargnoli: Siamo entusiasti delle nostre ragazze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Rieti a Colleferro punta a chiudere con un successo la stagione. Scaricamazza: «Serve lo stesso atteggiamento» - RIETI - Ultima di campionato per il Rieti di Stefano Scaricamazza, che domani, domenica 11 maggio, concluderà la stagione 2024/25 sul campo del Colleferro (ore 11) consapevole del fatto ... 🔗msn.com