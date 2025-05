Colleferro Nuovo Team Special Olympics di Atletica | Inclusione e Sfide Un progetto a cura di Atletica Colleferro-Segni e Anffas Monti Lepini

In un contesto sempre più attento all'importanza dell'inclusività, a Colleferro nasce un nuovo Team Special Olympics di Atletica. Frutto della collaborazione tra “Atletica Colleferro-Segni” e “Anffas Monti Lepini”, questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'integrazione e il supporto di atleti con disabilità. Scopriamo insieme le sfide e le opportunità offerte da questa iniziativa innovativa.

