Nuovo cambio al vertice nella ClassificaFIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 2 all’8 maggio 2025. Negli album si impongono, infatti, alla #1 i Pink Floyd con Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII. Nei singoli ancora primi SferaEbbasta & Shiva con Neon. Ecco tutti gli aggiornamenti.ClassificaFIMI – I singoliPer quanto riguarda i singoli, rispetto alla scorsa settimana, sono rimaste invariate le prime tre posizioni: dopo Neon di SferaEbbasta & Shiva, al vertice per la quarta settimana di seguito, ci sono ancora Olly con Balorda nostalgia e Achille Lauro con Incoscienti giovani. Salgono alla #4, guadagnando ben 6 posizioni, W Sound, Beéle & Ovy on the Drums con La plena. Quinto nuovamente Achille Lauro con Amor (+1). Alla #6 Giorgia con La cura per me (-1), seguita da Ordinary di Alex Warren (=). 🔗Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Neon di Sfera Ebbasta & Shiva resiste in cima ai singoli. Fedez e Clara debuttano tredicesimi