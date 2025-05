Clair Obscur | Expedition 33 riceverà dei DLC? Risponde il capo di Sandfall Interactive

L’entusiasmo dei fan per ClairObscur: Expedition 33 ha generato aspettative forse premature. Dopo un commento aperto e possibilista della sceneggiatrice Jennifer Svedberg-Yen, molti avevano dato per certo l’arrivo di DLC o espansioni. Tuttavia, i co-fondatori di SandfallInteractive, Guillaume Broche e Tom Guillermin, hanno chiarito la situazione in un’intervista al Washington Post: nessun contenuto aggiuntivo è in sviluppo al momento.I due dirigenti hanno infatti precisato che la dichiarazione della lead writer si riferiva semplicemente all’interesse del team ad espandere il gioco se ci fosse stata una forte domanda, ma nulla era stato confermato. Il commento è stato però interpretato da alcuni giocatori come una sorta di annuncio velato, scatenando un’ondata di speculazioni sui social e tra i media. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 riceverà dei DLC? Risponde il capo di Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 si sta rapidamente affermando come uno dei fenomeni videoludici del momento. Senza il supporto di una campagna promozionale da blockbuster, il titolo è riuscito a superare le aspettative grazie a una combinazione vincente di qualità, originalità e soprattutto, al potere del passaparola. A confermarlo è il nuovo picco di giocatori contemporanei registrato su Steam: ben 129. 🔗game-experience.it

Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un’analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio. 🔗game-experience.it

Clair Obscur: Expedition 33 - Game Overview | Xbox Developer Direct 2025

