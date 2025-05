Cittadella mister Dal Canto | Abbiamo l' acqua che tocca il culo Pensiamo a battere la Salernitana e speriamo

Sampdoria-Cittadella, mister Dal Canto: «Abbiamo perso una partita insipida, ci meritiamo di essere nel calderone salvezza» Il Ferraris canta di nuovo. Ma non è una buona notizia per il Cittadella. La Sampdoria si prende il match e lascia i granata al palo, con la testa pesante e il morale piegato.

Cittadella-Sassuolo mister Dal Canto «Sconfitta senza rimpianti, i "disastri" li abbiamo fatti in precedenza»

Serviva la partita perfetta, serviva un’impresa. Il Cittadella ha lottato, ha resistito, ma alla fine il Sassuolo ha imposto la sua legge. Secondo ko di fila per i granata, il quinto in casa del 2025, un record non troppo invidiabile raggiunto dai ...