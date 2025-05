Circolo Matteotti i centristi convivono con la minoranza Pd

Il Circolo Matteotti, che verrà inaugurato a Milano, si propone come un think tank riformista ed europeista. Qui, i centristi trovano uno spazio per convivere con la minoranza del PD, dando vita a un nuovo laboratorio politico che segna un passo avanti rispetto ai tentativi di Terzo Polo di Renzi e Calenda e all'associazione Comunità Democratica.

AGI Un think tank riformista ed europeista, sulla carta. Nella pratica, il Circolo Matteotti che sarà inaugurato a Milano si presenta già come un nuovo laboratorio di centro, dopo i tentativi di Terzo Polo fatti da Matteo Renzi e Carlo Calenda, e Comunità Democratica, l'associazione tenuta a battesimo da Graziano Delrio con la partecipazione di Ernesto Maria Ruffini. Chi quell'appuntamento ha contribuito a organizzarlo, come il parlamentare di Più Europa, Benedetto Della Vedova, assicura che nasce senza alcuna ambizione di rappresentare un nuovo soggetto politico. Obiettivo dell'iniziativa. "L'obiettivo iniziale era quello di offrire uno spazio per una discussione tutta milanese, incentrata sui temi della città", spiega. La 'matrice' meneghina è confermata, d'altra parte, dall'elenco dei nomi che prendono parte all'iniziativa: Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Pierfrancesco Maran, Emanuele Fiano, Giorgio Gori, Pietro Bussolati, Simona Malpezzi.

