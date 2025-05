Cina | robot sorprendenti a fiera di alta tecnologia a Pechino

Esplorate innovazioni futuristiche e robotsorprendenti a una fiera internazionale di altatecnologia a Pechino. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616187661618762025-05-09Cina-robot-sorprendenti-a-fiera-di-alta-tecnologia-a-Pechino Agenzia Xinhua 🔗Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: robot sorprendenti a fiera di alta tecnologia a Pechino

La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via a Guangzhou con oltre 30.000 esportatori! La prima fase e’ dedicata alla manifattura avanzata e a una nuova zona dedicata ai robot di servizio, con le piu’ recenti tecnologie di IA cinesi, dai robot per il caffe’ e gli animali domestici agli esoscheletri industriali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova. 🔗romadailynews.it

Degli acquirenti stranieri provano il caffe’ preparato dai robot nella Service Robots Zone durante la 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 15 aprile 2025. La fiera ha preso il via ieri, con il numero di espositori di esportazioni che ha superato i 30.000 per la prima volta nella storia di questo famoso evento. 🔗romadailynews.it

Un cane robot ha conquistato i riflettori della 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6106799/6106799/2025-04-18/cina-cane-robot-conquista-i-riflettori-a-fiera-di-canton Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Huawei sfida Trump nel cuore dell'Europa, alI'Ifa di Berlino

Video Huawei sfida Trump nel cuore dell'Europa, alI'Ifa di Berlino ► Video Huawei sfida Trump nel cuore dell'Europa, alI'Ifa di Berlino

