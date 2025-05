Cina | rafforzati impiego e previdenza sociale per le persone con disabilita’

Nel corso del 2024, oltre 9,14 milioni di persone con disabilita’ sono state impiegate in tutta la Cina, 512.000 in piu’ rispetto all’anno precedente, secondo un rapporto ufficiale diffuso ieri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616191661619162025-05-09Cina-rafforzati-impiego-e-previdenza-sociale-per-le-persone-con-disabilita Agenzia Xinhua 🔗Romadailynews.it

