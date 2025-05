Ciccone | Al Giro non voglio pressioni mi sono sentito sottovalutato Sinner se la cava in bici ma il bello del nostro rapporto è altro

"Sarà un Giro particolare. In Albania io limiterò i danni. Poi, dalla Puglia, comincerà un'altra corsa". Giulio Ciccone è pronto per il Giro d'Italia 2025 che comincia oggi, venerdì 9 maggio, con la sua prima partenza dall'Albania: la Durazzo-Tirana darà il via alla competizione. Intervistato dal Corriere della Sera, il ciclista italiano ha avuto modo di parlare delle sue sensazioni sul torneo, ma anche di alcune curiosità legate alla sua amicizia con Jannik Sinner, che tornerà in campo agli Internazionali d'Italia sabato 10 maggio dopo la sospensione di 3 mesi per il caso Clostebol."A Tirana la prima tappa è adatta a Pedersen: la prima maglia rosa la vedo addosso a lui. Poi c'è la crono. La terza settimana, durissima, farà la differenza: succederanno casini, vedrete. Saranno tappe esigenti: in un attimo può cambiare tutto", ha pronosticato Ciccone.

Scatta domani l’edizione numero 48 del Tour of the Alps, la gara che è andata a sostituire il Giro del Trentino, uno degli appuntamenti più importanti di preparazione in vista del Giro d’Italia. Cinque frazioni, tante salite e diversi protagonisti: andiamo a scoprire la gara nel dettaglio.PERCORSOTappa 1 (21/04): San Lorenzo Dorsino – San Lorenzo Dorsino (143 km)Subito una frazione ricca di saliscendi. 🔗oasport.it

Favoriti, outsiders ma anche possibili sorprese. L’obiettivo di alcuni corridori è magari provare a centrare la top-10 al prossimo Giro d’Italia che scatterà il 9 maggio dall’Albania, ma non si sa mai: se dovessero trovare le tre settimane della vita perché non provare a sognare in grande, magari verso il podio?Tra questi c’è sicuramente un italiano da tenere d’occhio: parliamo di Giulio Ciccone. 🔗oasport.it

