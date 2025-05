Chiude per tre settimane un tratto della tangenziale di Novara

Sarà chiuso per 20 giorni un tratto della tangenziale di Novara. Lo comunica Anas. "A partire da lunedì 12 e fino a sabato 31 maggio la tangenziale di Novara sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra lo svincolo di Cameri e l'intersezione con la statale 32"

