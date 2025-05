Chiedimi chi erano i Beatles Pier Luigi Bersani presenta il suo nuovo libro

"Chiedimi chi erano i Beatles - I giovani, la politica, la storia", è il nuovolibro che PierLuigiBersani presenterà mercoledì 14 maggio alle ore 18 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12 a Piacenza.In dialogo con l'autore il giornalista Giangiacomo. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Chiedimi chi erano i Beatles", Pier Luigi Bersani presenta il suo nuovo libro

Sam Mendes dirigerà quattro film sui Beatles. Quattro. Quattro storie separate, una per ogni membro della band: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Barry Keoghan sarà Ringo Starr e Joseph Quinn ha ottenuto la parte di George Harrison. Hollywood ha deciso di... 🔗europa.today.it

“Chiedimi chi erano i Beatles-I giovani, la politica, la storia” è il libro, scritto da Pier Luigi Bersani, uscito oggi, 29 aprile, per l’editore “Rizzoli”. In queste pagine, nate da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle conversazioni avute con studenti, giovani militanti e attivisti, l’ex... 🔗ilpiacenza.it

Chiedimi chi erano i Beatles, Pier Luigi Bersani presenta il suo nuovo libro; Specchiarsi nel giaguaro | Chiedimi chi erano i Beatles e ti spiegherò la crisi della sinistra; Abbiamo letto “Chiedimi chi erano i Beatles” di Pier Luigi Bersani (Rizzoli): ma com’è? La storia di come la sinistra è morta che dovremmo leggere ai licei (e anche Elly Schlein): perché non esiste più un vero movimento collettivo per il cambiamento?; Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles” - Per Rizzoli l’ex ministro piacentino ha pubblicato un libro che ripercorre la sua storia politica e quella italiana ... 🔗ilpiacenza.it

Bersani a Bergamo: «Negli anni Novanta vincevamo ovunque, non siamo diventati tutti incapaci» - L’ex leader pd alla Fiera dei librai per presentare il suo libro «Chiedimi chi erano i Beatles». Sul partito: « Elly Schlein lavora bene ma elimini i governismi» ... 🔗msn.com

Bersani, il politico ritardatario per eccellenza, fa l'elogio dell'anticipo - Nel suo nuovo libro "Chiedimi chi erano i Beatles", Bersani paragona Keith Richards a Giovanni XXIII: il chitarrista scandiva il tempo dei suoi assoli con anticipo infinitesimale, così come papa Ronca ... 🔗ilfoglio.it