Chiclayo la diocesi del nuovo Papa in festa | Casco stivali e mascherina era sempre con noi

Robert Prevost arrivò per la prima volta in Perù 40 anni fa. Nel 2015 ha chiesto la cittadinanza. «Umile e affettuoso come pochi» 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Chiclayo, la diocesi del nuovo Papa in festa: «Casco, stivali e mascherina, era sempre con noi»

