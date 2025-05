Chi è Papa Prevost la parola a un esperto di cattolicesimo

Roma, 9 mag. (askanews) - Il mondo in queste ore si sta interrogando su chi sia Robert Francis Prevost, 69 anni, che è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV. In primis non c'era mai stato un Papa statunitense nella storia, è nato a Chicago, ma ha anche la nazionalità peruviana, paese in cui è stato per vent'anni missionario. Religioso dell'ordine di Sant'Agostino, è stato scelto dai 133 cardinali riuniti nel Conclave, come successore di Papa Francesco."Per molti di noi, è un grande shock scoprire che ci sia un Papa americano. In un certo senso, davamo per scontato che il Vaticano fosse per riflesso antiamericano, afferma lo storico del cattolicesimo Miles Pattenden. In un momento in cui molti pensano che gli Stati Uniti abbiano "troppo potere nel mondo" Robert Prevost ha soddisfatto quasi tutti i requisiti che si cercano in un candidato moderato e di compromesso". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo

Su altri siti se ne discute

(askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV. Ha un passato di missionario e conosce bene l’America Latina.Prevost diventa così il 267mo Papa. Sessantanove anni, tocca a lui raccogliere il lascito di Bergoglio, che lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. 🔗amica.it

Eletto Papa Leone XIV ed in tal senso arriva una rivelazione non di poco conto: ecco per chi fa il tifo Robert Prevost, il cardinale americano chiamato a succedere a Papa Francesco. Tutti i dettagli a riguardo.La grandezza dello sport è proprio quella di abbattere tutti i confini e di ridurre le distanze tra le persone. Una sorta di lingua universale, come la danza o la musica. Questo per un motivo molto semplice: sono tante, infatti, le emozioni che trasmette durante una partita. 🔗calciomercato.it

Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' ... 🔗iltempo.it

Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo

Video Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo ► Video Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo

Cosa riportano altre fonti

Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo; Robert Francis Prevost nuovo Papa, le 10 cose da sapere su Leone XIV; Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, si farà chiamare Leone XIV; Chi è Papa Prevost, Leone XIV, il primo pontefice americano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi è Papa Prevost, la parola a un esperto di cattolicesimo - Roma, 9 mag. (askanews) - Il mondo in queste ore si sta interrogando su chi sia Robert Francis Prevost, 69 anni, che è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV. In primis non c'era mai stato un Papa ... 🔗msn.com

Papa Prevost: tutt’altro che ‘leone’, tutt’altro che ‘americano’ - di Maurizio Troccoli In tanti ricorderanno quel titolo di pastore tedesco fatto per la nomina di Papa Ratzinger. Non sarebbe azzeccato, a Prevost, quello equivalente di ‘leone americano’. Dalla poche ... 🔗umbria24.it

Il Papa missionario - L'elezione di Robert Louis Prevost è stata una sorpresa magnifica. «Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria», ha detto nel suo primo salito ai fedeli. Papa Leone ha ricordato che c ... 🔗vita.it