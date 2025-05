Che Dio ci aiuti 8 la nuova data dell’ultima puntata | ecco quando andrà in onda

AGGIORNAMENTOCambio di programma per i fan di Che Dio ci aiuti 8: l’attesissima puntata finale della stagione, inizialmente prevista per giovedì 8 maggio, è stata posticipata al 15 maggio per lasciare spazio alla speciale programmazione dedicata all’elezione del Papa.Segnate in agenda il nuovo appuntamento:Giovedì 15 maggio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay, andranno in onda gli ultimi due episodi della serie che ha saputo emozionare, far riflettere e divertire milioni di spettatori.Nel frattempo, per ingannare l’attesa, tutti gli episodi precedenti sono disponibili su RaiPlay, insieme a contenuti extra, clip esclusive e curiosità dal backstage per continuare a vivere le storie del convento più amato d’Italia.—Che Dio ci aiuti 8: un finale di stagione ad alta tensione tra colpi di scena, emozioni e scelte decisiveLa serata di giovedì 8 maggio si preannuncia imperdibile per i fan di Che Dio ci aiuti, giunta al gran finale dell’ottava stagione. 🔗Funweek.it

Che Dio ci aiuti 8: dal 27 febbraio la nuova stagioneDa giovedì 27 febbraio arriva in prima serata su Rai1 per dieci prime serate Che Dio ci aiuti 8. Novità è la parola chiave per l'ottava stagione, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso.Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ...

Le parole più usate da Bianca Panconi in questa intervista sono: fiducia, ingenuità e creatività. E non è un caso che, quando le chiediamo come si descriverebbe, risponde «creativa, genuina, sognatrice». Una corrispondenza perfetta, anche con alcuni dei personaggi che interpreta. Chiacchieriamo che è quasi ora di cena: è appena tornata da una lunga giornata di riprese sul set torinese di Cuori 3.

Che Dio ci Aiuti 8: cosa aspettarsi dalla nuova stagioneQuando pensiamo a Che Dio ci Aiuti, fiction Rai di grande successo, il primo volto che ci viene in mente è quello di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Tuttavia, negli ultimi anni, la suora più iconica della televisione italiana si è fatta da parte per lasciare spazio a una nuova protagonista: Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi). Questo passaggio di testimone ha segnato quasi un ricambio generazionale nella fiction, con una protagonista che incarna una nuova fase della storia, pur mantenendo il legame con il passato.

