Che cosa si intende per genocidio | origine della parola e definizione ufficiale

La parola genocidio fu coniata nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, un ebreo fuggito dalla Polonia occupata dai nazisti. Unendo il termine greco génos (razza, tribù) e il suffisso latino -cidium (uccisione), Lemkin voleva descrivere lo sterminio sistematico di interi gruppi etnici o nazionali, con particolare riferimento allo sterminio degli ebrei durante l'Olocausto.Nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, definendolo come:"Qualsiasi atto commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso".Gli atti rientranti nella definizione includono:L'uccisione di membri del gruppo.Il danneggiamento grave dell'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo.

