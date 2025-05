Cedole libraie aperti i termini per la richiesta del beneficio del Comune di Avellino

Il Comune di Avellino, settore Pubblica Istruzione, rende noto che a decorrere da oggi, 09 maggio, sono aperti i termini per la richiesta delle Cedole librarie per la Scuola Primaria, anno scolastico 2025-26.Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione. 🔗Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cedole libraie, aperti i termini per la richiesta del beneficio del Comune di Avellino

