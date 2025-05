Cecilia Parodi rischia il processo per gli attacchi a Liliana Segre e agli ebrei

Il pm Leonardo Lesti, titolare delle indagini con al centro il video pubblicato su Instagram dalla diretta interessata, ha chiesto il rinvio a giudizio per CeciliaParodi. A denunciare la scrittrice e attivista era stata la senatrice a vita LilianaSegre. Nella clip pubblicata sui social nel luglio 2024, Parodi ha affermato in lacrime: «Odio tutti quelli che li difendono, tutti i giornalisti, tutti i politici». Una frase detta dopo aver attaccato Israele e gli israeliani. Parole che hanno poi portato all’apertura delle indagini a fine agosto e per le quali ora la scrittrice rischia il processo. Il giudice Luca Milano ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 26 giugno.Articolo completo: CeciliaParodirischia il processo per gli attacchi a LilianaSegre e agliebrei dal blog Lettera43 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - Cecilia Parodi rischia il processo per gli attacchi a Liliana Segre e agli ebrei

