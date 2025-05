Cava de’ Tirreni cade nel vuoto all’interno dell’ex inceneritore | grave un 25enne

Una serata di avventura si è trasformata in un incubo a Cava de’ Tirreni, quando un gruppo di giovani ha deciso di esplorare l'ex inceneritore di via Arti e Mestieri. Purtroppo, uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è caduto da un'altezza di circa quattro metri, riportando gravi danni. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha salvato la situazione, portando il giovane in ospedale per le cure necessarie.

