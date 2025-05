Caso sospetto di Dengue | disinfestazione straordinaria a Monza

Casosospetto di Dengue, disinfestazionestraordinaria in città. L'intervento è previsto per la giornata di lunedì 12 maggio, in via Lario dove è stato segnalato un Casosospetto di Dengue. L’intervento è stato disposto dal Comune di Monza su richiesta dell'Ats Brianza.Quando verrà. 🔗Monzatoday.it © Monzatoday.it - Caso sospetto di Dengue: disinfestazione straordinaria a Monza

Caso sospetto di Dengue, disinfestazione straordinaria in città. L'intervento è previsto per la giornata di lunedì 12 maggio, in via Lario dove è stato segnalato un caso sospetto di Dengue.

Monza – Un caso di Dengue arte la disinfestazione. E' in programma per lunedì 12 maggio una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Lario per un caso sospetto di Dengue.

A seguito di una segnalazione da parte dell'Asl Toscana Nord Ovest sulla presenza di un caso di arbovirosi da virus Dengue trasmessa da zanzara tigre, il Comune di Cascina provvederà a effettuare interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione ...

