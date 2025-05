Case e voti tre politici condannati ma cadono l’associazione e diverse ipotesi di reato

LECCE – Caduta l’associazione per delinquere, arrivate assoluzioni per diverse delle ipotesi di reato contestate, all’atto della sentenza sono state inferiori rispetto alle richieste formulate dal pubblico ministero le condanne scaturite nel processo ordinario, in primo grado, per i principali. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Case e voti”, tre politici condannati, ma cadono l’associazione e diverse ipotesi di reato

“Case e voti”, tre politici condannati, ma cadono l’associazione e diverse ipotesi di reato

LECCE – Caduta l’associazione per delinquere, arrivate assoluzioni per diverse delle ipotesi di reato contestate, all’atto della sentenza sono state inferiori rispetto alle richieste formulate dal pubblico ministero le condanne scaturite nel ...

"Case e voti", tre politici condannati, ma cadono l'associazione e diverse ipotesi di reato

