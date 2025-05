Carrozza Cnr | svolta per ricerca con partnership pubblico-privato

Stresa, 9 mag. (askanews) - "Io penso che per l'Italia questo sia un momento di svolta anche decisiva, perché attraverso gli investimenti nel Pnrr abbiamo creato molte partnershippubblico e privato, che potrebbero anche aumentare l'investimento privato in ricerca". Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine Technology Forum 2025, organizzato a Stresa da Teha Group (The European House - Ambrosetti), dove è stato Teha-Global Innosystem Index 2025 in cui l'Italia è risultata 30esima sui 47 Paesi più avanzati. "La mia proposta - ha aggiunto - è quella di fare anche un'analisi di impatto e una valutazione del Pnrr di tutti i programmi e scegliere quelli più promettenti, soprattutto quelli dove l'impegno e l'interesse dei soggetti privati e la capacità di creare spin off start-up è dimostrata, quello che conta nel Pnrr non è soltanto la capacità di spesa dei vari enti istituzioni ma è la qualità della performance scientifica e di innovazione che è stata prodotta". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carrozza (Cnr): svolta per ricerca con partnership pubblico-privato

