Carloni entra nella querelle | Rof e Pesaro 24 niente fondi congelati e la Regione assicura i 500mila euro

Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estivaLe variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storicoCambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it