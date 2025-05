Carcere di Benevento concerto offerto dal Conservatorio ‘Nicola Sala’

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’esperienza intesa e toccante ha avuto luogo presso la Casa Circondariale di Benevento nella giornata odierna, dove il dr. M. G. Ilario Direttore del Conservatorio Statale di Musica “ Nicola Sala “ di Benevento , ha offerto un concerto della canzone classica napoletana, alla popolazione detenuta e agli operatori della struttura.Un’iniziativa di grande valore umano e culturale, resa possibile grazie alla sensibilità e disponibilità del Conservatorio , che ha scelto di mettere la propria arte al servizio della comunità, in un contesto spesso dimenticato, ma ricco di umanità.I ristretti hanno dimostrato di apprezzare molto l’iniziativa accompagnando spesso i cantanti e gli orchestrali con nei motivi più conosciuti e emozionanti.Ringrazio il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento per aver donato un momento di bellezza e riflessione. 🔗 Anteprima24.it

«Ci siamo fermati ad ascoltare». È da questa pausa, da un silenzio fertile e necessario, che nasce "A cuor leggero", il concerto che vedrà protagonista Riccardo Sinigallia il prossimo 23 maggio a Benevento, presso l'Auditorium Sant'Agostino. L'evento è promosso dall'associazione culturale 'Ossigeno', in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio. Un ritorno sul palco in una forma intima ed essenziale, dove la musica si fa ascolto, condivisione, profondità. 🔗 anteprima24.it

Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 4 aprile 2025. Avellino – I dazi imposti dalla Casa Bianca all'Unione europea impensieriscono gli operatori del vino di Irpinia e Sannio alla vigilia del 57° Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile). Secondo una elaborazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio su base Istat il valore delle vendite verso gli Usa ammonta a quasi 9 milioni di euro per una quota di mercato che supera il 30% del totale export. 🔗 anteprima24.it

Mouhib Zaccaria, in arte "Baby Gang", è indagato per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nella notte del 2 maggio scorso, mentre si esibiva sul palco della manifestazione musicale "One day music" presso uno stabilimento balneare di Catania, avrebbe effettuato una... 🔗today.it