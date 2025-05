Carabinieri arrestano Amato a Lima nel Perù chiudendo anni di latitanza e traffico internazionale di stupefacenti

In una operazione coordinata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, sotto la supervisione della Procura Generale della Corte di Appello di Napoli, hanno eseguito l’arresto di Massimiliano Amato nella notte tra l’8 e il 9 maggio, a Lima nel Perù. Il latitante, ricercato da anni, figurava tra i 100 più pericolosi . L'articolo CarabinieriarrestanoAmato a Lima nel Perù, chiudendoanni di latitanza e trafficointernazionale di stupefacenti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Carabinieri arrestano Amato a Lima nel Perù, chiudendo anni di latitanza e traffico internazionale di stupefacenti

Su altri siti se ne discute

Polizia e carabinieri arrestano a Verona un giovane di 26 anni per resistenza a pubblico ufficiale

La questura di Verona ha comunicato che, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri di Verona hanno arrestato un ventiseienne cittadino italiano nato in Algeria, con l'accusa di resistenza a ...

Rubava pezzi sui mezzi di Interporto, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano

Uomo arrestato all’Interporto per furto su un autoarticolato. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato furto.

Costa Masnaga, prelevano con una carta rubata: i carabinieri lo sanno e li arrestano

Costa Masnaga (Lecco), 8 maggio 2025 – Stavano prelevando ad un bancomat di Costa Masnaga con una carta di debito appena rubata ad un camionista. I carabinieri, che li tenevano d'occhio da tempo, lo sapevano e li hanno arrestati.

Giugliano (NA) - Camorra, preso reggente del clan Amato-Pagano -live- (25.02.14)

Video Giugliano (NA) - Camorra, preso reggente del clan Amato-Pagano -live- (25.02.14) Video Giugliano (NA) - Camorra, preso reggente del clan Amato-Pagano -live- (25.02.14)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il narcos Massimiliano Amato arrestato in Perù, l'ex capo ultras dei Fedayn ricercato da 12 anni; Arrestato in Perù 'Max o' bandito', irreperibile dal 2013; Arrestato in Perù l'ex capo dei Fedayn, Massimiliano Amato. Era latitante dal 2013; Arrestato a Lima il narcos della camorra Massimiliano Amato. Irreperibile dal 2013. 🔗Ne parlano su altre fonti