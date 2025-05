Capello sicuro | Inter-PSG? Donnarumma vale più di Sommer c’è un duello che mi affascina A Lautaro manca una cosa

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul confronto tra Inter e PSG in vista della finale di Champions League. I dettagliFabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport della finale di Champions League in programma tra Inter e PSG.CHI HA IL MIGLIOR PORTIERE – «Sul cammino delle due finaliste c’è la firma di Sommer e Donnarumma, ma a mio avviso il peso di Gigio si è fatto sentire di più. Perché è vero che Luis Enrique ha allestito una grande squadra ma, per come sono andate le cose dai rigori agli ottavi col Liverpool alla doppia sfida con l’Arsenal in semifinale, è lecito chiederselo: senza questo Donnarumma, il PSG sarebbe arrivato fino a Monaco?».DUELLI – «Dumfries-Hakimi è un duelloaffascinante, una sfida di altissima qualità: scegliere è difficile. Lautaro-Dembelè: due modi diversi di essere bomber. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Capello sicuro: «Inter-PSG? Donnarumma vale più di Sommer, c’è un duello che mi affascina. A Lautaro manca una cosa»

Su altri siti se ne discute

di Redazione JuventusNews24Capello sicuro: Tudor potrebbe essere l’allenatore giusto per ripartire anche dalla prossima stagione. Le sue paroleIntervenuto a La Politica nel Pallone, su Radio Rai Gr Parlamento, Fabio Capello ha detto la sua su Igor Tudor e la possibile permanenza in bianconero. Il commento dell’ex Juve.CAPELLO – «Per la Juventus bisogna capire che direzione vuole prendere, ma se Tudor riuscirà a centrare la qualificazione alla Champions League, penso che possa guidare ancora questa Juve. 🔗juventusnews24.com

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: `Credo che le parole di Conte abbiano rischiato seriamente di... 🔗calciomercato.com

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' dell'addio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma ai rossoneri del 2021 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio: PSG Risultati in diretta, Calendario, Risultati; Video news Champions Legaue in streaming - Sky Sport | Sky; Inter-PSG, Capello: Donnarumma meglio di Sommer. Ma Lautaro; Capello gioca Inter-PSG: «Donnarumma meglio di Sommer». 🔗Cosa riportano altre fonti

Capello gioca Inter-PSG: «Donnarumma meglio di Sommer, ha fatto la differenza. Attacco? Ecco la mia preferenza» - Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul confronto tra Inter e PSG in vista della finale di Champions League. I dettagli Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale ... 🔗calcionews24.com

Inter-PSG, Capello: “Donnarumma meglio di Sommer. Ma Lautaro” - Visualizzazioni: 0 L’ex tecnico di Milan e Roma, Fabio Capello, ha confrontato le rose dei team della finale di Champions League -Inter-PSG- in programma il 31 maggio a Monaco. Meglio Inter o Paris S ... 🔗calciostyle.it

Donnarumma, Boban e Capello non perdonano. I due ex Milan contro il portiere del PSG: “E' stato scorretto” - Boban e Capello hanno elogiato le grandi parate di Donnarumma, ma hanno anche criticato il suo addio al Milan: ora è pronto al suo derby contro l'Inter in finale di Champions ... 🔗sport.virgilio.it