Capannoli | taglio del nastro per la nuova area benessere a Santo Pietro Belvedere

Farmavaldera in collaborazione con l'amministrazione comunale di Capannoli, che ha messo a disposizione una porzione di area pubblica, ha consegnato ieri sera alla cittadinanza la nuovaareabenessere 'Il Grillo parlante', nella frazione di SantoPietroBelvedere, in adiacenza al parco giochi. 🔗Pisatoday.it © Pisatoday.it - Capannoli: taglio del nastro per la nuova area benessere a Santo Pietro Belvedere

