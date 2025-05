Cantiere senza misure di sicurezza maxi multa da 30mila euro e sospensione delle attività

multa salata e attività sospesa. Questi i provvedimenti dopo il blitz dei carabinieri in un Cantiere di Mistretta. All'opera gli uomini della locale Compagnia insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno effettuato. 🔗Messinatoday.it © Messinatoday.it - Cantiere senza misure di sicurezza, maxi multa da 30mila euro e sospensione delle attività

