Cani e gatti in aereo arriva la svolta | nuove regole cosa cambia

(Adnkronos) – "Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Lo annuncia con una nota il Mit che sottolinea: "Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari". . 🔗Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia che si terràIl 12 e 13 aprile 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli si svolgerà Quattrozampeinfiera, evento impredibile per ger gli amanti di cani e gatti, “occasione unica – si legge nela nota di presentazione – per trascorrere due giorni all’insegna del divertimento, dello sport, della moda e dell’educazione cinofila. Due padiglioni e un’area esterna ospiteranno le numerose attività dedicate ai cani dei visitatori e una varietà di aziende che offrono prodotti e servizi per la cura e il benessere dei pet”. 🔗ildenaro.it

Se sei abituato a spostarti stesso con il tuo animale domestico a quattro zampe, come un gatto o un cane di piccola taglia, e vuoi garantirgli il massimo comfort approfitta dello sconto Amazon attivo su questa borsa trasportino pieghevole e traspirante. Comoda anche per te, vista la pratica cinghia a tracolla imbottita, puoi acquistarla a soli 27,19 euro invece di 37,64, grazie al 28% di sconto sul prezzo più basso recente. 🔗lanazione.it

(Adnkronos) – Cani e gatti potranno essere sepolti nella stessa tomba dei loro padroni. Il primo via libera arriva oggi, 1 aprile, dal Comune di Pescara. "Il Consiglio comunale, recependo le indicazioni della legge regionale 48 del 2023, ha approvato oggi la modifica del Regolamento cimiteriale per ciò che riguarda le disposizioni in materia di […]L'articolo Cani e gatti seppelliti con i padroni, a Pescara c’è il via libera proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia

Video Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia ► Video Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia

Ne parlano su altre fonti

Cani e gatti in aereo, c’è la svolta: cosa cambia, nuove regole; Aerei, tutti i cani e gatti potranno viaggiare in cabina. Quelli più grandi potranno occupare anche il sedile; Aerei: sarà più facile trasportare Fido o Miao in cabina; Enac autorizza animali domestici in cabina: nuove regole per il trasporto aereo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cani e gatti in aereo, arriva la svolta: nuove regole, cosa cambia - Lo annuncia con una nota il Mit che sottolinea: "Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a ... 🔗reggiotv.it

Aerei, cani e gatti da ora possono viaggiare in cabina: quelli più grandi sul sedile (con la cintura allacciata) - Addio stiva, benvenuta cabina. Dal 12 maggio gli animali domestici - anche di grossa taglia - potranno volare accanto ai loro padroni, comodamente seduti (e assicurati con la cintura) come ... 🔗msn.com

Aerei, sarà più facile trasportare cani o gatti in cabina - Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Secondo quanto riferisce il Mit, lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, ... 🔗msn.com