Cani e gatti in aereo arriva la svolta | nuove regole cosa cambia

(Adnkronos) – "Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Lo annuncia con una nota il Mit che sottolinea: "Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari". .L'articolo Cani e gatti in aereo, arriva la svolta: nuoveregole, cosacambia proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

(Adnkronos) – "Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Lo annuncia con una nota il Mit che sottolinea: "Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari". […] 🔗periodicodaily.com

Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia che si terràIl 12 e 13 aprile 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli si svolgerà Quattrozampeinfiera, evento impredibile per ger gli amanti di cani e gatti, “occasione unica – si legge nela nota di presentazione – per trascorrere due giorni all’insegna del divertimento, dello sport, della moda e dell’educazione cinofila. Due padiglioni e un’area esterna ospiteranno le numerose attività dedicate ai cani dei visitatori e una varietà di aziende che offrono prodotti e servizi per la cura e il benessere dei pet”. 🔗ildenaro.it

Se sei abituato a spostarti stesso con il tuo animale domestico a quattro zampe, come un gatto o un cane di piccola taglia, e vuoi garantirgli il massimo comfort approfitta dello sconto Amazon attivo su questa borsa trasportino pieghevole e traspirante. Comoda anche per te, vista la pratica cinghia a tracolla imbottita, puoi acquistarla a soli 27,19 euro invece di 37,64, grazie al 28% di sconto sul prezzo più basso recente. 🔗lanazione.it

Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia

Video Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia ► Video Politica esautorata e leggi inutili: la miscela che paralizza l'Italia

Ne parlano su altre fonti

Cani e gatti in aereo, c’è la svolta: cosa cambia, nuove regole; Aerei, tutti i cani e gatti potranno viaggiare in cabina. Quelli più grandi potranno occupare anche il sedile; Aerei: sarà più facile trasportare Fido o Miao in cabina; Cani e gatti in aereo: arriva la svolta per viaggiare con gli amici a quattro zampe. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cani e gatti in aereo, arriva la svolta: nuove regole, cosa cambia - (Adnkronos) - "Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Lo annuncia con una nota il Mit che sottolinea: "Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggior ... 🔗msn.com

Aerei, cani e gatti da ora possono viaggiare in cabina: quelli più grandi sul sedile (con la cintura allacciata) - Addio stiva, benvenuta cabina. Dal 12 maggio gli animali domestici - anche di grossa taglia - potranno volare accanto ai loro padroni, comodamente seduti (e assicurati con la cintura) come ... 🔗msn.com

Aerei, tutti i cani e gatti potranno viaggiare in cabina. Quelli più grandi potranno occupare anche il sedile - La novità, anticipata dal ministero dei Trasporti, sarà stabilita lunedì dal cda dell'Enac. Fino ad oggi gli animali di grandi dimensioni dovevano essere imbarcati nella stiva pressurizzata ... 🔗msn.com