Camera di commercio quasi quattro milioni di euro per la ripartenza delle imprese alluvionate

A due anni dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio, la Camera di commercio della Romagna traccia un bilancio degli interventi messi in campo per sostenere la ripresa delleimprese. Un impegno concreto che si è tradotto in un supporto economico di quasiquattro milioni di euro. 🔗Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Camera di commercio, quasi quattro milioni di euro per la ripartenza delle imprese alluvionate

Su altri siti se ne discute

“Abbiamo assicurato le risorse necessarie a chi, e penso soprattutto ai giovani, non ha mollato di fronte ai disastri delle alluvioni ma anzi, si è rinnovato, ha introdotto tecnologie nuove, ha investito per sostenere la propria presenza sul mercato. Grazie alle imprese, che hanno accolto il... 🔗ravennatoday.it

“Attesa da tanti anni finalmente è arrivata a conclusione, con l’approvazione dell’Ars, la riforma dei Consorzio Asi. Per questa ragione, la Camera di Commercio Palermo Enna esprime apprezzamento e plauso all’Assemblea regionale siciliana, al governo Schifani e all’assessore Edy Tamajo per il... 🔗palermotoday.it

Beatrice Costabile, Maria Laura Colella, Giulia Di Filippo e Antonio Maruca - che hanno conseguito la laurea all’Università di Bologna - sono quattro dei sei nuovi interpreti e traduttori in forza alla Camera dei deputati: è l’esito del concorso bandito per selezionare tre nuove figure per... 🔗forlitoday.it

Assocamerestero, nel 2023 assistite 50 mila aziende

Video Assocamerestero, nel 2023 assistite 50 mila aziende ► Video Assocamerestero, nel 2023 assistite 50 mila aziende

Su questo argomento da altre fonti

Camera di commercio, quasi quattro milioni di euro per la ripartenza delle imprese alluvionate; Camera Arbitrale di Milano, un arbitro su 4 è rosa; 143 milioni in quattro anni dalla Camera di Commercio a Torino; Crisi commercio, in Liguria quasi quattro chiusure al giorno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Camera di Commercio, ok al bilancio consuntivo 2024. Interventi da tre milioni di euro - Il presidente Guasconi: "Un sostegno concreto allo sviluppo economico e al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena" ... 🔗arezzonotizie.it

Camera di Commercio Arezzo-Siena approva il bilancio consuntivo 2024 - Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ... con uno stanziamento di quasi 350 mila euro destinati a formazione, orientamento digitale ... 🔗gonews.it