Call of Duty | Black Ops 6 è il capitolo della serie con l’incasso più alto di sempre?

Una rivelazione inaspettata sta facendo discutere la community di Call of Duty: Black Ops 6, visto che potrebbe essere il capitolo dell’intera serie con l’incasso più alto di sempre, stando a un’informazione trapelata da un profilo LinkedIn, poi rapidamente rimosso. La fonte è Rohan Sawant, ex analytics engineer di Activision Blizzard, il quale nel proprio CV avrebbe scritto di aver lavorato su Black Ops 6, definendolo “il gioco dai maggiori incassi per Activision”. Sebbene questa affermazione sia stata eliminata e non vi sia una conferma ufficiale, il fatto che sia scomparsa può suggerire che si trattasse di un dato sensibile o prematuro.Il post è stato intercettato e condiviso da Timur222, noto leaker su X, e da portali come TweakTown, alimentando la credibilità del dato. Tuttavia, la formulazione lasciava spazio a interpretazioni: non è chiaro se si trattasse del titolo più redditizio di sempre per l’azienda o solo di un record relativo a un determinato periodo di tempo. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 è il capitolo della serie con l’incasso più alto di sempre?

Le Tartarughe Ninja hanno fatto irruzione in Call of Duty: Black Ops 6 con la Stagione 2 Furiosa. Questo crossover nostalgico riporta i celebri eroi mutanti nel battle royale di Activision, con uno stile ispirato ai film live-action degli anni '90, il tutto accompagnato dal classico "Ninja Rap" di Vanilla Ice. Tuttavia, mentre molti fan sono entusiasti, i prezzi dei contenuti aggiuntivi stanno facendo discutere.

Un nuovo leak potrebbe aver rivelato importanti dettagli su Call of Duty: Black Ops 7, uno dei capitoli più attesi del franchise. L'indiscrezione arriva da Reddit, dove l'utente Bigbyy ha condiviso informazioni ottenute durante una sessione di studio per valutare il potenziale del titolo. Le dichiarazioni sono state riprese da Insider Gaming, il sito diretto da Tom Henderson, che ha confermato la coerenza di quanto trapelato con altre informazioni già in suo possesso ma non ancora pubblicate.

Dal 20 febbraio, Call of Duty: Black Ops 6 si arricchisce con la Stagione 2 Furiosa, che introduce una collaborazione con le Tartarughe Ninja. L'aggiornamento include nuove mappe Multiplayer, sei armi inedite, eventi tematici e la modalità Directed Mode per "The Tomb".Multiplayer: nuove mappe e modalitàGrind Ooze: Lo skatepark diventa un'arena contaminata dal mutageno, con rampe e half-pipe illuminati da neon ispirati alle TMNT.

