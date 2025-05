calendimaggio di assisi 2025 madonna primavera è monna francesca berretti

Nel suggestivo scenario medievale di Assisi, è stata eletta la Madonna Primavera del Calendimaggio 2025: si tratta di Monna Francesca Berretti, giovane rappresentante della Parte di Sopra. La sua incoronazione, attesa e partecipata, ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti di una delle rievocazioni storiche più affascinanti d’Italia.Francesca Berretti ha conquistato il titolo nel corso della tradizionale sfida tra le cinque damigelle delle due Parti, che si sono affrontate in giochi di abilità e destrezza in Piazza Santa Chiara, in un clima di grande entusiasmo popolare. 🔗laprimapagina.it