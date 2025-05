Calenda Azione | Potremmo avere un nostro candidato per le Comunali a Milano

Alle prossime Comunali di Milano "non è escluso che ci sia un candidatonostro".Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine di 'Futuro Direzione Nord', la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla FondAzione Stelline e organizzata nella sede di Assolombarda a Milano dal. 🔗Milanotoday.it © Milanotoday.it - Calenda (Azione): "Potremmo avere un nostro candidato per le Comunali a Milano"

Ne parlano su altre fonti

"A un certo punto i grandi Paesi europei ci diranno: va bene, c'è la piazza di Conte, la piazza di Schlein, la piazza di Salvini" ma voi con chi state?". A porre la domanda è il leader di Azione Carlo Calenda nel suo intervento di chiusura al congresso del suo partito. E allora, indicando le varie posizioni in campo, ha osservato: "C'è un gruppo di volenterosi composto da FI, noi, +Europa, non da Italia Viva. 🔗quotidiano.net

Il Congresso di Azione ha portato alla luce uno spirito forse dormiente nella politica italiana che Carlo Calenda ha saputo servire senza esitazioni offrendo una nuova interpretazione dell'attuale andamento politicoL'articolo Carlo Calenda, ad Azione corrisponde reazione? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Giorgia Meloni è intervenuta al congresso di Azione a Roma. “Abbiamo fatto un po’ discutere, con questa presenza, forse dovrebbe interrogarci sul perché un normale confronto faccia discutere. Ho letto cose bizzarre, come la teoria secondo cui volevo concedermi una scorribanda tra i moderati. Dopo l’intervento di Calenda porto io moderazione – ha detto la premier – O cose surreali come quella che vengo qui per dare segnali agli alleati, che vorrei sostituirli. 🔗lapresse.it

M5s, Calenda: \

Video M5s, Calenda: \ ► Video M5s, Calenda: \

Se ne parla anche su altri siti

Calenda (Azione): Potremmo avere un nostro candidato per le Comunali a Milano; Comunali, grandi manovre al centro. Calenda: Potremmo correre da soli; Carlo Calenda a Padova: Alle prossime regionali potremmo decidere qualsiasi cosa Ed apre alla zona rossa in stazione; Calenda: “Lega in Veneto non è Salvini, possiamo dialogare”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calenda: "Una iattura Bonelli, Fratoianni e Conte al governo. Automotive, il piano Elkann? Nessun impegno, solo esuberi" - "Nessuno nella vita vorrebbe spendere un euro in armi, ma se c'è una minaccia serve essere adeguatamente armati per ... 🔗affaritaliani.it

Milano, Calenda: “Non escludo un candidato nostro alle comunali” - “Su temi che hanno a che fare con la sicurezza e su un approccio all'ambiente che non sia ideologico, misureremo le diverse opzioni: non è escluso che ci sia ... 🔗msn.com

Calenda: "Meloni non si occupa dei problemi veri. Ma questa sinistra non ha proposte, solo ideologia" - Il leader di Azione: "La premier si occupa solo di politica estera e per il resto nulla. Su energia e industria la situazione e drammatica. Ma l'opposizione, Pd e M5s, è sempre più populista, non è in ... 🔗ilfoglio.it