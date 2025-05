Calciomercato Milan Leao è cedibile | serve un’offerta shock E l’Arsenal …

CalciomercatoMilan, Leao potrebbe andare via? Occhio all'interesse dell'Arsenal. Secondo Calciomercato.com servirebbe un'offerta folle 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao è cedibile: serve un’offerta shock. E l’Arsenal …

Su altri siti se ne discute

Rafael Leao non è più un titolare inamovibile del Milan. Motivo per cui, a fine stagione, l'attaccante portoghese potrebbe andare via 🔗pianetamilan.it

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe andare via nel prossimo calciomercato estivo. Ed a meno della metà della cifra della clausola 🔗pianetamilan.it

Nel prossima sessione di calciomercato il Milan farà una rivoluzione, da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek sono diversi i giocatori in uscitaIl Milan dopo l’eliminazione in Champions ha deciso che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. I rossoneri hanno bisogno di un cambio di mentalità e a gennaio ha fatto chiaramente capire i piani della casa: cambiare senza paura.Tutto dipenderà anche dal piazzamento finale dei rossoneri in campionato, il quarto posto ora è fondamentale, l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ha compromesso il ranking Uefa e ora il quinto posto per ... 🔗dailymilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Piatek ora rischia: per il Milan è cedibile, ma c'è un ostacolo; Colpo di scena Milan, tempo scaduto per Leao; Mercato Milan, rivoluzione totale: fuori in 9 e i big a rischio; Il Milan è aperto alla cessione di Rafael Leao, obiettivo del Barcellona.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Leao! - Calciomercato Milan, la prossima potrebbe essere un’estate caldissima per il futuro di Rafael Leao: Chelsea davanti all’Arsenal e all’Arabia Saudita Arrivano importanti aggiornamenti dall’Inghilterra ... 🔗milannews24.com

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà, questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli. Un`assenza forzata. 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, Leao si impunta per scegliere il suo futuro: la volontà del portoghese è chiara - Calciomercato Milan, Leao si impunta per scegliere il suo futuro: la volontà del portoghese è chiara. Le ultimissime sui rossoneri Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante novità p ... 🔗milannews24.com