Calciomercato Juventus il nuovo bomber può arrivare dalla Serie A! C’è un nome conteso con una big italiana

CalciomercatoJuventus, il nuovobomber può arrivaredallaSerie A! C’è un nomeconteso con una big italiana: tutti gli aggiornamenti sui bianconeriNel corso della prossima sessione estiva il CalciomercatoJuventus andrà a caccia di un nuovo attaccante su cui far ruotare la propria squadra. C’è un nome che in queste settimane sta stuzzicando e non poco la dirigenza.Si tratta di Lorenzo Lucca, di proprietà dell’Udinese. L’attaccante già nel giro della Nazionale è finito nel mirino anche del Napoli, a sua volta alla ricerca di un profilo da aggiungere al reparto offensivo. Lo riporta Alfredo Pedullà. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il nuovo bomber può arrivare dalla Serie A! C’è un nome conteso con una big italiana

Calciomercato: intreccio Vlahovic-Osimhen, scelto il nuovo bomber

L’estate si preannuncia molto importante per quanto riguarda gli attaccanti. E un intrigo potrebbe riguardare i due bomberLa stagione si avvia alla conclusione e le squadre sono già al lavoro per la prossima annata.

Juventus, il nuovo bomber dalla Serie A: 60 milioni e tripla contropartita

Vlahovic è destinato a lasciare la Continassa: il piano di Giuntoli per il futuro centravanti della Juve La Juventus scende in campo a Parma per il recupero della 33° giornata del campionato di Serie A, rinviata lunedì dopo la scomparsa di Papa ...

Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per l’estate anche un nuovo regista: c’è un nome in pole. Su chi sta lavorando la dirigenza

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, tra gli obiettivi per l’estate anche un nuovo regista: c’è un nome in pole. Su chi sta lavorando la dirigenza bianconeraTra gli obiettivi del calciomercato Juventus per la prossima estate c’è ...

Calciomercato, nuovo bomber alla Juventus: pagano la clausola - La Juventus sta cercando un nuovo attaccante per sostituire Dusan Vlahovic nella prossima stagione: pagano la clausola rescissoria. 🔗calcionow.it

Juve pronta a tutto per Conte: “Sarà imperatore con Osimhen” - Asse caldissimo in estate tra Juventus e Napoli per il doppio colpo con cui i bianconeri sperano di aprire un ciclo: faranno di tutto ... 🔗calciomercato.it

La Juve resta senza centravanti: fumata bianca da 170 milioni - La Juventus a caccia di un nuovo bomber in vista della prossima stagione: si complica l'assalto al sogno di Giuntoli ... 🔗calciomercato.it