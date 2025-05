Calcio a 5 Play-off Serie C2 Avenale show al PalaQuaresima | 6-2 all’Acqualagna Eliminata la Polisportiva Victoria

La squadra di Novelli vola in semifinale dominando il match casalingo. I villastradesi di Maccioni perdono 10-3 a Sambucheto e sono eliminatiCINGOLI, 9 maggio 2025 – L’Avenale batte 6-2 l’Acqualagna e continua il suo cammino nei Play-off di Serie C2 di Calcio a 5. La squadra di Novelli, infatti, passa il turno ai Quarti di Finale e vola in semifinale, dove nel pesarese affronterà il Lucrezia. Termina, invece, il percorso della PolisportivaVictoria, battuta 10-3 dal Sambucheto dopo un primo tempo horror, chiuso sotto 7-0. Avenale-Acqualagna – primo tempo Al PalaQuaresima l’Avenale ha avuto la meglio di un’Acqualagna che ha tenuto botta solo nel primo tempo, per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Marrocchi e compagni. Nei primi minuti Calvisi impensierisce la retroguardia ospite, ma dall’altra parte Michele Fufi è attento su due conclusioni di Matteucci da distanza ravvicinata. 🔗.com

