Briona chiusa per un mese la strada provinciale a Proh

Chiude per un mese la stradaprovinciale 17 a Briona.La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dello. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh

Se ne parla anche su altri siti

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh - Chiude per un mese la strada provinciale 17 a Briona.La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per ...

Lavori in via Flaiano a Montesilvano, la strada resterà chiusa per un mese - Nel periodo dal 5 maggio al 5 giugno un tratto di via Flaiano a Montesilvano, nel tratto compreso tra via Deledda e via Portogallo, resterà chiuso al traffico per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza.

Si apre una voragine, strada chiusa per un mese: ma i lavori non sono ancora finiti - Lo scorso 8 febbraio si era aperta una voragine in mezzo alla strada. Una grabde buca in via Liguria che aveva visto subito attivarsi la macchina dei soccorsi e l'intervento dei tecnici di BrianzAcque.

Etna, SP92 ancora chiusa: ruspe e spazzaneve in azione

Video Etna, SP92 ancora chiusa: ruspe e spazzaneve in azione Video Etna, SP92 ancora chiusa: ruspe e spazzaneve in azione

Approfondimenti da altre fonti

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh; Chiusa per lavori la strada provinciale 17: stop al traffico per un mese; Milano-Torino di ciclismo con arrivo a Superga: strade chiuse e deviazione linee Gtt, cosa cambia; Milano-Torino 2025, la corsa arriva a Superga. Il percorso e le modifiche alla viabilità. 🔗Se ne parla anche su altri siti